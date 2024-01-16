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Сили оборони на Таврійському напрямку знищили ворожу САУ "Гіацинт-С" та уразили ЗРК "Тор"

Сили оборони на Таврійському напрямку знищили ворожу САУ "Гіацинт-С" та уразили ЗРК "Тор"

Київ • УНН

 • 52481 перегляди

За один день українські війська на Таврійському напрямку ліквідували майже 400 росіян та знищили понад 60 одиниць військової техніки, включаючи артилерійську систему "Гіацинт-С" та зенітно-ракетний комплекс "Тор".

Українські військові минулої доби ліквідували майже чотири сотні окупантів та  понад 60 одиниць військової техніки росіян. Зокрема, знищили ворожу САУ "Гіацинт-С" та уразили ЗРК "Тор". Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.

Деталі

За його словами, в операційній зоні ОСУВ Таврія ворог минулої доби завдав 20 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень та здійснив 919 артобстрілів.

Окупанти збільшили кількість атак за підтримки бронетехніки - повністю знищено 6 російських танків, ще два - зазнали значних ушкоджень.

- написав Тарнавський у Telegram.

Він вказав, що українські військові стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

Загальні втрати ворога минулої доби склали 386 осіб та 67 одиниць військової техніки. Зокрема, 8 танків, 7 ББМ, 14 артсистем, 1 засіб ППО, 27 БпЛА, 5 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Знищено 2 склади боєприпасів ворог.

Ще плюс 1110 окупантів та 24 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога16.01.24, 07:45 • 29146 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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