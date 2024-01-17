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На Авдіївському напрямку бійці ССО знищили групу окупантів, котрі намагались штурмувати позиції ЗСУ

На Авдіївському напрямку бійці ССО знищили групу окупантів, котрі намагались штурмувати позиції ЗСУ

Київ • УНН

 • 23849 перегляди

Українські спецпризначенці ліквідували групу окупантів, які намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку. Ворожу групу, помічену під час спостереження, було повністю знищено мінометним вогнем.

На Авдіївському напрямку українські спецпризначенці ліквідували групу окупантів, які вночі намагались штурмувати позиції Сил оборони України. Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ, передає УНН.

Деталі 

Військові розповіли, що сьогодні підступи до Авдіївки понівечені вирвами від вибухів та всіяні трупами окупантів. 

Оператори 8-го окремого полку ССО знищили ворожу групу, яка висунулася вночі для штурму позицій Сил оборони України на Авдіївському напрямку 

- резюмували в ССО.

Як розповіли самі оператори, під час спостереження вони зафіксували групу противника у складі семи військовослужбовців. Після цього по окупантах відкрили вогонь з міномета, який коригував дрон ССО. 

Внаслідок вогневого ураження групу повністю знищено

- резюмували військові.

У ССО також показали кадри нічної роботи українського міномета, який ліквідує групу окупантів. 

Нагадаємо

Британські аналітики заявили, що попри спроби росіян просунутись на Авдіївському напрямку, оточення Авдіївки найближчим часом виглядає дуже малоймовірним.

Сили оборони на Таврійському напрямку знищили ворожу САУ "Гіацинт-С" та уразили ЗРК "Тор"16.01.24, 15:06 • 52481 перегляд

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