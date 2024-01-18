На Таврійському напрямку окупанти активно використовують бронетехніку для підтримки піхоти - Тарнавський
Київ • УНН
В операційній зоні ОСУВ “Таврія” окупаційні війська рф провели 38 бойових зіткнень та здійснили 924 артобстріли.
На Таврійському напрямку росіяни знову почали активно використовувати бронетехніку для підтримки та десантування піхоти. Про це заявив бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.
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За його словами, за три дні ворог втратив 41 бронемашину, серед них 17 танків.
Не припиняє авіаударів. Вже майже тиждень щодобова їх кількість не опускається нижче 20. А вчора було зафіксовано 41 випадок
Він також зауважив, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог провів 38 бойових зіткнень та здійснив 924 артобстріли.
На Авдіївському напрямку бійці ССО знищили групу окупантів, котрі намагались штурмувати позиції ЗСУ17.01.24, 11:21 • 23849 переглядiв
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Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку Сили оборони України ліквідували російську РЛС "Зоопарк" та станцію РЕБ "Репелент-1".
Загальні втрати російських окупантів склали 385 осіб та 57 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 танки, 12 ББМ, 6 артсистем, 14 БпЛА, 13 автомобілів, 8 одиниць спецтехніки. Сили оборони України знищили 3 склади боєприпасів та 2 інших важливих об’єкти противника
Нагадаємо
По всій лінії фронту у смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" російські окупанти активізувалися, ворог наступає.
Українські військові в активній обороні, дають відсіч й за нагоди переходять до атакувальних дій.