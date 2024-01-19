На тамбовский пороховой завод в рф упал беспилотник - росСМИ

В ночь на 18 января на одно из крупнейших предприятий по производству пороха в россии упал неизвестный беспилотник, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Детали

Согласно сообщению, БПЛА упал возле цеха №3. В это время в здании проводились работы ночной смены.

В результате этого инцидента якобы инфраструктура осталась целой, а погибших и пострадавших нет.

Напомним

Сегодня сообщалось, что на нефтебазе в клинцах в брянской области рф горели четыре резервуара с нефтепродуктами, пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

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