На тамбовський пороховий завод у рф упав безпілотник – росЗМІ
Київ • УНН
Невідомий безпілотник врізався в одне з найбільших російських підприємств з виробництва пороху. Це сталося після нещодавньої пожежі на нафтобазі в брянській області рф.
Вночі проти 18 січня на один з найбільших підприємств з виробництва пороху в росії впав невідомий безпілотник, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.
Деталі
Згідно з повідомленням, БПЛА впав біля цеху №3. У цей час у будівлі проводились роботи нічної зміни.
Внаслідок цього інциденту начебто інфраструктура залишилася цілою, а загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо
Сьогодні повідомлялося, що на нафтобазі в клинцях у брянській області рф горіли чотири резервуари з нафтопродуктами, пожежі було присвоєно підвищений рівень складності.
“Це наслідки російського вторгнення, далі буде”: Юсов про пожежу на нафтобазі у брянській області19.01.24, 14:09 • 33307 переглядiв