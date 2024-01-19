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На тамбовський пороховий завод у рф упав безпілотник – росЗМІ

На тамбовський пороховий завод у рф упав безпілотник – росЗМІ

Київ • УНН

 • 30249 перегляди

Невідомий безпілотник врізався в одне з найбільших російських підприємств з виробництва пороху. Це сталося після нещодавньої пожежі на нафтобазі в брянській області рф.

Вночі проти 18 січня на один з найбільших підприємств з виробництва пороху в росії впав невідомий безпілотник, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.

Деталі

Згідно з повідомленням, БПЛА впав біля цеху №3. У цей час у будівлі проводились роботи нічної зміни.

Внаслідок цього інциденту начебто інфраструктура залишилася цілою, а загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо

Сьогодні повідомлялося, що на нафтобазі в клинцях у брянській області рф горіли чотири резервуари з нафтопродуктами, пожежі було присвоєно підвищений рівень складності. 

“Це наслідки російського вторгнення, далі буде”: Юсов про пожежу на нафтобазі у брянській області19.01.24, 14:09 • 33307 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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