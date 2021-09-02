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На такие решения не решались ни одна эвакуационная миссия: в ГУР показали, как спасали людей из Кабула

На такие решения не решались ни одна эвакуационная миссия: в ГУР показали, как спасали людей из Кабула

Киев  •  УНН

 • 24826 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало шокирующие кадры с эвакуационной миссии спецназовцев ГУР в Кабуле, Афганистане, передает УНН.

Цитата

“Спасательная операция была осуществлена сотрудниками Главного управления разведки МОУ при содействии МИД и при поддержке Офиса Президента Украины. Среди эвакуированных были граждане Украины, граждане других государств, в том числе представители ООН, члены правозащитных организаций, сотрудники изданий Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes и другие, а также люди, сотрудничавшие с коалиционным контингентом”, — отмечают в ГУР.

Детали

В Главном управлении напомнили, что Украина заняла 8 место по количеству эвакуированных лиц среди европейских стран — наше государство спасло более 700 человек.

“Для того, чтобы найти и безопасно забрать людей с эвакуационного списка спецназовцы ГУР пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта. На такое рискованное решение не решались ни одна из других эвакуационных миссий, потому что зона по территории аэропорта уже находилась под контролем боевиков „Талибана“. Однако именно такой подход позволил в короткий промежуток найти и забрать максимально возможное количество людей согласованных на эвакуацию”, — объясняют в Главном управлении.

Отмечается, что в миссии отличились и украинские пилоты, ведь работали в сложных условиях и в постоянной угрозе обстрела во время взлета.

Напомним

На прошлой неделе крупнейшая канадская газета The Globe and Mail выпустила текст об эвакуации из Афганистана, в котором описала “бесстрашную операцию” украинских военных, в ходе которой из аэропорта Кабула в Киев были эвакуированы 19 афганских переводчиков, в том числе один из ее редакции, а другой — работал на канадское Министерство обороны.

Дополнение

Украина за последние несколько недель организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли более 650 человек.

Это один из самых высоких показателей успешных операций среди иностранных государств, граждане которых нуждаются в помощи в Афганистане.

Контекст

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы к определенному крайний срок — 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.

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