Канадські ЗМІ розповіли про евакуацію Україною людей з Афганістану: спецназ пішки супроводжував машини в аеропорт

Деталі

Як пишуть журналісти в своєму матеріалі, рятувальна операція була проведена рано вранці 27 серпня, на наступний день після того як останній канадський евакуаційний літак покинув Афганістан, і через декілька годин після атаки терориста-смертника біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая, в результаті якої загинули близько 200 афганців, що намагалися втекти з країни, а також 13 військових США.

Після теракту, відповідальність за який взяло на себе місцеве угруповання “Ісламської держави”, США заявили, що в’їзд в аеропорт буде дозволений тільки іноземним громадянам.

Незважаючи на це обмеження, а також ризики для коаліційних сил напередодні запланованого виведення останніх американських солдатів 31 серпня, українські військові пішки увійшли в Кабул. Їх завданням було супроводити на аеропорт два мікроавтобуси з перекладачами і їх сім’ями, які прямували в Канаду — всього 19 осіб.

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Українські військові оточили і супроводжували машини останні 600 метрів до аеропорту.

“Колона увійшла (в аеропорт) завдяки українцям. Ми просто відправили їм фото номерів наших автомобілів... і вони прийшли на місцевий ринок, щоб знайти нас. Вони запитали „Україна?“, ми відповіли „Так!“, і вони супроводили нас”, — сказав Мохаммед Шаріф Шараф, який працював 10 років майстром з ремонту і перекладачем, допомагаючи канадському виданню висвітлювати роль їхньої країни у війні на території Афганістану.

Дві попередні спроби евакуювати цю групу, організовані військовим відомством Канади і Державним департаментом США, провалилися, так як припускали, що афганці та їхні родини змогли б самі дістатися до аеропорту. Це виявилося неможливим через хаос за межами аеропорту, де тисячі жителів Афганістану зібралися в надії на евакуацію. Український план, як пише видання, виявився успішним, на відміну від американського і канадського, завдяки рішенню задіяти спецназ, підкреслює видання.

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Після прибуття в аеропорт 19 афганців розмістили в українському військовому вантажному літаку. Вони вилетіли в Ісламабад разом з групою військовослужбовців та інших афганців, яких українська сторона врятували раніше. У столиці Пакистану їх пересадили на зафрахтований комерційний літак, який доставив групу в Україну з короткою зупинкою в столиці Азербайджану Баку.

Евакуйовані заявили, що були приголомшені тим, що українські війська пішли на ризик, щоб врятувати їх, чого не зробили канадські і американські сили.

“Всі були здивовані. Протягом останнього місяця я намагався зробити щось, щоб нас хто-небудь врятував. Ми просили американців, канадців, катарців, всіх — і все марно. Вони боялися вийти... Українські солдати стали для нас ангелами. Вони виконали виняткову роботу. У них великі серця”, — сказав Джавед Хакман, який раніше працював в канадському спецназі у Кандагарі.

Шараф, Хакмаль і їхні сім’ї прибули до Києва з перепустками, які їм видав за день до української операції Офіс міністра імміграції Канади Марко Мендічіно. У документах зазначено, що пред’явники повинні розглядатися як громадяни Канади і що у них є візи для поїздки в Канаду.

Цих документів було досить, щоб вивести їх з Кабула, але в аеропорту української столиці прикордонники не знали, що робити з евакуйованими, у багатьох з яких були прострочені паспорти або тільки посвідчення особи. В кінцевому підсумку афганцям надали 15-денні гуманітарні візи для в’їзду в Україну, чому частково посприяло завірення канадського посольства, що їм скоро нададуть притулок у Канаді.

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Як сказано в статті, скоординована українськими військовими, Офісом Президента Володимира Зеленського, евакуація може відкрити шлях до Канади іншим афганцям, хто рятується від талібів. Оттава пообіцяла надати притулок афганцям за умови, що вони “зможуть евакуюватися у треті країни”. За даними The Globe and Mail, канадський уряд звернувся до Києва із запитом на евакуацію інших біженців.

“Хоча драматичну операцію в Кабулі, швидше за все, буде неможливо повторити через погіршення ситуації з безпекою в країні, прокладена стежка Ісламабад-Київ може бути використана для евакуації інших афганців, що прямують до Канади, які дісталися до Пакистану — вони можуть потрапити в Україну, де їх можна буде перевірити і оформити для переселення в Канаду”, — пишуть канадські журналісти.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав виданню, що Канада вже направила українській стороні відповідний запит.

За його словами, порятунок афганських перекладачів продемонстрував можливості ЗСУ і те, чому Україна нарешті повинна стати членом НАТО. “У цих жахливих обставинах наші військові продемонстрували хоробрість, високий клас і зразковий професіоналізм”, — підкреслив міністр.

Організувати операцію допоміг і колишній посол Канади у Києві Роман Ващук. Він пов’язав канадське видання з високопоставленим чиновником в офісі Володимира Зеленського. За словами дипломата, Київ погодився на рятувальну операцію в значній мірі через підтримку, яку отримав від Канади під час війни на Донбасі. Канада надала Україні фінансову допомогу на суму близько 700 млн доларів з моменту початку конфлікту і з 2015 року направила 200 військовослужбовців на ротаційній основі для підготовки українських військ.

“Це частково є окупністю інвестицій канадських урядів, які змінювали один одного, в підготовку українських збройних сил”, — сказав Ващук.

Доповнення

Раніше у Міністерстві закордонних справ України вчора повідомили, що українська сторона шістьма евакуаційними рейсами вивезла з Афганістану в цілому більше 650 осіб.

“Після загострення ситуації в Афганістані в середині серпня, спільними зусиллями українських дипломатів, військових і розвідників з Афганістану в Україну прибули шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 українців, членів їх сімей, іноземних журналістів, міжнародних правозахисників і людей, яким загрожувала небезпека”, — повідомили тоді в МЗС.