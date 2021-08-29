Україна шістьма рейсами евакуювала з Афганістану загалом понад 650 людей - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Україна шістьма евакуаційними рейсами вивезла з Афганістану загалом понад 650 людей. Про це заявили у МЗС України.
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"Після загострення ситуації в Афганістані в середині серпня, спільними зусиллями українських дипломатів, військових і розвідників з Афганістану до України прибули шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 українців, членів їхніх сімей, іноземних журналістів, міжнародних правозахисників та людей, яким загрожувала небезпека", - повідомили у МЗС.
Деталі
За даними українського зовнішньополітичного відомства, Україна увійшла до кола європейських держав, які провели найбільш успішні евакуаційні операції з Афганістану.
Контекст
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" 28 серпня приземлилися три літаки з евакуйованими зі столиці Афганістану українцями та іноземними громадянами. Серед пасажирів було близько 80 українців, а загалом на борту цих літаків перебувало близько 360 людей, повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
Перед цим евакуаційні рейси Україною з Афганістану були організовані 16, 22 та 23 серпня.