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Трьома бортами з Афганістану вивезли близько 80 українців - Єнін

Трьома бортами з Афганістану вивезли близько 80 українців - Єнін

Київ • УНН

 • 17388 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. З Афганістану в Україну сьогодні прибуває близько 80 українців. Про це заявив журналістам заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, відповідаючи на питання кореспондента УНН.

Цитата

“Сьогодні планується посадка трьох бортів, на борту яких знаходиться близько 360 людей. За попередньою інформацією ГУР МОУ, близько 80 громадян України на борту, а також громадян, які мають посвідки на постійне проживання в Україні”, — сказав Єнін.

Додамо

Зі слів дипломата, остаточна інформація щодо кількості евакуйованих українських громадян буде оприлюднена пізніше сьогодні.

Як додав очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак: “На сьогодні всі українські громадяни, які заявили про бажання виїхати з Афганістану.... Які знаходились в аеропорту чи біля нього — ми вже в їх евакуювали”.

Додамо

У Міжнародному аеропорті “Бориспіль” приземлився евакуаційний літак з Кабулу.

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, станом на 27 серпня, до 90 українців очікують евакуації з окупованого бойовиками радикального угруповання “Талібан” Кабулу.

Напередодні МЗС України повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей.

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