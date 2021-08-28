Трьома бортами з Афганістану вивезли близько 80 українців - Єнін
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. З Афганістану в Україну сьогодні прибуває близько 80 українців. Про це заявив журналістам заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, відповідаючи на питання кореспондента УНН.
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“Сьогодні планується посадка трьох бортів, на борту яких знаходиться близько 360 людей. За попередньою інформацією ГУР МОУ, близько 80 громадян України на борту, а також громадян, які мають посвідки на постійне проживання в Україні”, — сказав Єнін.
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Зі слів дипломата, остаточна інформація щодо кількості евакуйованих українських громадян буде оприлюднена пізніше сьогодні.
Як додав очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак: “На сьогодні всі українські громадяни, які заявили про бажання виїхати з Афганістану.... Які знаходились в аеропорту чи біля нього — ми вже в їх евакуювали”.
Додамо
У Міжнародному аеропорті “Бориспіль” приземлився евакуаційний літак з Кабулу.
Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, станом на 27 серпня, до 90 українців очікують евакуації з окупованого бойовиками радикального угруповання “Талібан” Кабулу.
Напередодні МЗС України повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей.