Трьома бортами з Афганістану вивезли близько 80 українців - Єнін

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“Сьогодні планується посадка трьох бортів, на борту яких знаходиться близько 360 людей. За попередньою інформацією ГУР МОУ, близько 80 громадян України на борту, а також громадян, які мають посвідки на постійне проживання в Україні”, — сказав Єнін.

Додамо

Зі слів дипломата, остаточна інформація щодо кількості евакуйованих українських громадян буде оприлюднена пізніше сьогодні.

Як додав очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак: “На сьогодні всі українські громадяни, які заявили про бажання виїхати з Афганістану.... Які знаходились в аеропорту чи біля нього — ми вже в їх евакуювали”.

Додамо

У Міжнародному аеропорті “Бориспіль” приземлився евакуаційний літак з Кабулу.

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, станом на 27 серпня, до 90 українців очікують евакуації з окупованого бойовиками радикального угруповання “Талібан” Кабулу.

Напередодні МЗС України повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей.