Видання The Telegraph повідомило про здачу провінції Панджшер, яка є осередком опору талібам

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За словами його радника, який залишився анонімним, причина — у відсутності будь-якої суттєвої міжнародної підтримки, без якої опір переважаючим силам талібів безглуздий.

Панджшерська ущелина на північ від Кабула — останній великий осередок опору “Талібану” в Афганістані. Цей район під керівництвом батька нинішнього польового командира залишався непідконтрольним для радянських військ на протязі всього періоду з 1979 по 1989 рік. Там же Північний альянс (група польових командирів, які боролися з талібами) тримав оборону в 1990-ті роки. Зберігати автономію від центральної влади Панджшері допомагає географічний фактор — це довга вузька долина в горах, єдина точка входу в яку — ущелині на південній стороні, у напрямку до Кабулу.

Після старту активного виведення американських військ з Афганістану і початку наступу талібів Панджшерська ущелина знову перейшла на стан облоги. За участю Ахмада Масуда польові командири, які виступають проти талібів, готувалися сформувати новий альянс. До Масуда в Панджшері приєднався віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех, який оголосив себе виконуючим обов’язки глави держави після втечі з країни президента Ашрафа Гані.

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Незабаром після початку опору Масуд звернувся до західних союзників з проханням про підтримку. Він повідомив, що у його загонів є запаси боєприпасів і зброї, які вони поповнювали ще при Ахмад Шаху Масуді, також до них приєдналися солдати розгромленої афганської регулярної армії і колишні співробітники афганських сил спеціального призначення. Однак запас сил Масуд все одно оцінив як недостатній. “Я заклинаю друзів Афганістану на Заході заступитися за нас у Вашингтоні і Нью-Йорку, в конгресі і адміністрації Байдена. Заступіться за нас у Лондоні, де я закінчив навчання, і у Парижі, де в честь мого батька цієї весни була названа алея в саду на Єлисейських Полях... Нам потрібно більше зброї, більше боєприпасів і більше спорядження”, — говорилося в його листі.

22 серпня таліби повідомили керівництву сил опору в Панджшері, що у них є чотири години, щоб передати їм контроль над регіоном. Після цього у Мережі з’явилися кадри з технікою і колонами військ талібів, що прямують в сторону Панджшеру. 23 серпня “Талібан” оголосив про початок облоги провінції.