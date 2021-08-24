Издание The Telegraph сообщило о сдаче провинции Панджшер, которая является очагом сопротивления талибам
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Ахмад Масуд, сын легендарного полевого командира времен первой Афганской войны Ахмада Шаха Масуда, контролирующий Панджшерское ущелье, готов пойти на капитуляцию, пишет The Telegraph со ссылкой на источник в его окружении, пишет УНН.
Детали
По словам его советника, оставшегося анонимным, причина — в отсутствии какой-либо существенной международной поддержки, без которой сопротивление превосходящим силам талибов бессмысленно.
Панджшерское ущелье к северу от Кабула — последний крупный очаг сопротивления “Талибану” в Афганистане. Этот район под руководством отца нынешнего полевого командира оставался неподконтрольным для советских войск на протяжении всего периода с 1979 по 1989 год. Там же Северный альянс (группа полевых командиров, боровшихся с талибами) держал оборону в 1990-е годы. Сохранять автономию от центральной власти Панджшеру помогает географический фактор — это длинная узкая долина в горах, единственная точка входа в которую — ущелье на южной стороне, по направлению к Кабулу.
После старта активного вывода американских войск из Афганистана и начала наступления талибов Панджшерское ущелье вновь перешло на осадное положение. При участии Ахмада Масуда полевые командиры, выступающие против талибов, готовились сформировать новый альянс. К Масуду в Панджшере присоединился вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства после бегства из страны президента Ашрафа Гани.
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Вскоре после начала сопротивления Масуд обратился к западным союзникам с просьбой о поддержке. Он сообщил, что у его отрядов есть запасы боеприпасов и оружия, которые они пополняли еще при Ахмаде Шахе Масуде, также к ним присоединились солдаты разгромленной афганской регулярной армии и бывшие сотрудники афганских сил специального назначения. Однако запас сил Масуд все равно оценил как недостаточный. “Я заклинаю друзей Афганистана на Западе заступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, в конгрессе и администрации Байдена. Заступитесь за нас в Лондоне, где я окончил учебу, и в Париже, где в честь моего отца этой весной была названа аллея в саду на Елисейских Полях... Нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения”, — говорилось в его письме.
22 августа талибы сообщили руководству сил сопротивления в Панджшере, что у них есть четыре часа, чтобы передать им контроль над регионом. После этого в Сети появились кадры с техникой и колоннами войск талибов, направляющимися в сторону Панджшера. 23 августа “Талибан” объявил о начале осады провинции.