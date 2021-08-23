Таліби заявили, що оточили сили опозиції у Панджшері

Деталі

“Сили (талібів) зайняли позиції недалеко від Панджшері з боку регіонів Бадахшан, Тахар і Андараб. Ворог (сили опору) знаходиться в облозі. Ми прагнемо до мирного врегулювання намагаємося вирішити питання шляхом переговорів”, — написав він.

Муджахід також зазначив, що розташований біля кордонів Панджшеру тунель Саланг через однойменний перевал і прилегла автотраса вільні. Таліби, за його словами, повністю очистили райони в провінції Баглан, які раніше змогли зайняти сили опору.

Тим часом противники талібів у Панджшері через свої акаунти в соцмережах продовжують заявляти про високий бойовий дух опору і готовність боротися з радикалами. За наявними даними, у них є до кількох тисяч бійців, в тому числі деякі регулярні частини урядових військ, а також важке озброєння.

دبغلان بنو, پل حصار او ده صلاح ولسوالۍ په بشپړه توګه له شریر دښمن څخه تصفیه شوې.

مجاهدین دتخار, بدخشان او اندراب له استقامتونو څخه دپنجشیر په دروازو کې ځای په ځای شوي.

دسالنګ لاره خلاصه ده اودښمن په پنجشیر کې ترمحاصره لاندې دی.

اسلامي امارت هڅه کوي, چې ستونزه دخبرو له لارې حل شي.

Контекст

22 серпня таліби оголосили про відправку сотень своїх бійців для захоплення північної афганської провінції Панджшер. У суботу ЗМІ повідомляли, що в Панджшері Ахмад Масуд, син колись впливового лідера таджицької громади Афганістану Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) і лідер опору, почав переговори з представниками талібів про створення інклюзивного уряду і про подолання політичних протиріч.

Бойовики “Талібану” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам.