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Канадские СМИ рассказали об эвакуации Украиной людей из Афганистана: спецназ пешком сопровождал машины в аэропорт

Канадские СМИ рассказали об эвакуации Украиной людей из Афганистана: спецназ пешком сопровождал машины в аэропорт

Киев  •  УНН

 • 64195 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Крупнейшая канадская газета The Globe and Mail выпустила текст о эвакуации из Афганистана, в котором описала “бесстрашную операцию” украинских военных, в ходе которой из аэропорта Кабула в Киев были эвакуированы 19 афганских переводчиков, в том числе один из ее редакции, а другой — работавший на канадское Министерство обороны, пишет УНН со ссылкой на репортаж издания.

Детали

Как пишут журналисты в своем материале, спасательная операция была проведена рано утром 27 августа, на следующий день после того как последний канадский эвакуационный самолет покинул Афганистан, и через несколько часов после атаки террориста-смертника у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая, в результате которой погибли около 200 пытавшихся бежать из страны афганцев, а также 13 военных США.

После теракта, ответственность за который взяла на себя местная группировка “Исламского государства”, США заявили, что въезд в аэропорт будет разрешен только иностранным гражданам.

Несмотря на это ограничение, а также риски для коалиционных сил в преддверии запланированного вывода последних американских солдат 31 августа, украинские военные пешком вошли в Кабул. Их заданием было сопроводить на аэропорт два микроавтобуса с направлявшимися в Канаду переводчиками и их семьями — всего 19 человек.

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Украинские военные окружили и сопровождали машины последние 600 метров до аэропорта.

“Колонна вошла (в аэропорт) благодаря украинцам. Мы просто отправили им фото номеров наших автомобилей... и они пришли на местный рынок, чтобы найти нас. Они спросили „Украина?“, мы ответили „Да!“, и они сопроводили нас”, — сказал Мохаммед Шариф Шараф, работавший 10 лет мастером по ремонту и переводчиком, помогая канадскому изданию освещать роль их страны в войне на территории Афганистана.

Две предыдущие попытки эвакуировать эту группу, организованные военным ведомством Канады и Государственным департаментом США, провалились, так как предполагали, что афганцы и их семьи смогли бы сами добраться до аэропорта. Это оказалось невозможным из-за хаоса за пределами аэропорта, где тысячи жителей Афганистана собрались в надежде на эвакуацию. Украинский план, как пишет издание, оказался успешным, в отличие от американского и канадского, благодаря решению задействовать спецназ, подчеркивает издание.

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После прибытия в аэропорт 19 афганцев разместили в украинском военном грузовом самолете. Они вылетели в Исламабад вместе с группой военнослужащих и других афганцев, которых украинская сторона спасли ранее. В столице Пакистана их пересадили на зафрахтованный коммерческий самолет, который доставил группу в Украину с короткой остановкой в столице Азербайджана Баку.

Эвакуированные заявили, что были ошеломлены тем, что украинские войска пошли на риск, чтобы спасти их, чего не сделали канадские и американские силы.

“Все были удивлены. В течение последнего месяца я пытался сделать что-то, чтобы нас кто-нибудь спас. Мы просили американцев, канадцев, катарцев, всех — и все напрасно. Они боялись выйти... Украинские солдаты стали для нас ангелами. Они проделали исключительную работу. У них большие сердца”, — сказал Джавед Хакмал, ранее работавший в канадском спецназе в Кандагаре.

Шараф, Хакмаль и их семьи прибыли в Киев с пропусками, которые им выдал за день до украинской операции Офис министра иммиграции Канады Марко Мендичино. В документах указано, что предъявители должны рассматриваться как граждане Канады и что у них есть визы для поездки в Канаду.

Этих документов было достаточно, чтобы вывести их из Кабула, но в аэропорту украинской столицы пограничники не знали, как поступить с эвакуированными, у многих из которых были просроченные паспорта или только удостоверения личности. В конечном итоге афганцам предоставили 15-дневные гуманитарные визы для въезда в Украину, чему частично поспособствовало заверение канадского посольства, что им скоро предоставят убежище в Канаде.

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Как сказано в статье, скоординированная украинскими военными, Офисом Президента Владимира Зеленского, эвакуация может открыть путь в Канаду другим афганцам, спасающимся от талибов. Оттава пообещала предоставить убежище афганцам при условии, что они “смогут эвакуироваться в третьи страны”. По данным The Globe and Mail, канадское правительство обратилось к Киеву с запросом на эвакуацию других беженцев.

“Хотя драматическую операцию в Кабуле, скорее всего, будет невозможно повторить из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране, проложенная тропа Исламабад-Киев может быть использована для эвакуации других афганцев, направляющихся в Канаду, которые добрались до Пакистана — они могут попасть в Украину, где их можно будет проверить и оформить для переселения в Канаду”, — пишут канадские журналисты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал изданию, что Канада уже направила украинской стороне соответствующий запрос.

По его словам, спасение афганских переводчиков продемонстрировало возможности ВСУ и то, почему Украина наконец должна стать членом НАТО. “В этих ужасающих обстоятельствах наши военные продемонстрировали храбрость, высокий класс и образцовое профессионализм”, — подчеркнул министр.

Организовать операцию помог и бывший посол Канады в Киеве Роман Ващук. Он связал канадское издание с высокопоставленным чиновником в офисе Владимира Зеленского. По словам дипломата, Киев согласился на спасательную операцию в значительной степени из-за поддержки, которую получил от Канады во время войны на Донбассе. Канада предоставила Украине финансовую помощь на сумму около 700 млн долларов с момента начала конфликта и с 2015 года направила 200 военнослужащих на ротационной основе для подготовки украинских войск.

“Это отчасти является окупаемостью инвестиций сменявших друг друга канадских правительств в подготовку украинских вооруженных сил”, — сказал Ващук.

Дополнение

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины вчера сообщили, что украинская сторона шестью эвакуационными рейсами вывезла из Афганистана в общей сложности более 650 человек.

“После обострения ситуации в Афганистане в середине августа, совместными усилиями украинских дипломатов, военных и разведчиков из Афганистана в Украину прибыли шесть эвакуационных самолетов, которые вернули более 650 украинцев, членов их семей, иностранных журналистов, международных правозащитников и людей, которым угрожала опасность”, — сообщили тогда в МИД.

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