На такі рішення не наважувалися жодна евакуаційна місія: у ГУР показали, як рятували людей з Кабула

Цитата

“Рятувальна операція була здійснена співробітниками Головного управління розвідки МОУ за сприянням МЗС та при підтримці Офісу Президента України. Серед евакуйованих були громадяни України, громадяни інших держав, в тому числі представники ООН, члени правозахисних організацій, співробітники видань Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes та інші, а також люди, що співпрацювали із коаліційним контингентом”, — зазначають у ГУР.

Деталі

У Головному управлінні нагадали, що Україна посіла 8 місце за кількістю евакуйованих осіб серед Європейських країн — наша держава врятувала понад 700 осіб.

“Для того, щоб знайти та безпечно забрати людей з евакуаційного списку спецпризначенці ГУР пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту. На таке ризиковане рішення не наважувалися жодна з інших евакуаційних місій, бо зона за територією аеропорту вже знаходилася під контролем бойовиків „Талібану“. Проте саме такий підхід дозволив в стислий період знайти та забрати максимально можливу кількість людей узгоджених на евакуацію”, — пояснюють у Головному управлінні.

Зазначається, що у місії відзначились і українські пілоти, адже працювали в складних умовах та у постійній загрозі обстрілу під час взльоту.

Нагадаємо

Минулого тижня найбільша канадська газета The Globe and Mail випустила текст про евакуацію з Афганістану, в якому описала “безстрашну операцію” українських військових, в ході якої з аеропорту Кабула до Києва були евакуйовані 19 афганських перекладачів, в тому числі один з її редакції, а інший — працював на канадське Міністерство оборони.

Доповнення

Україна за останні кілька тижнів організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей.



Це один із найвищих показників успішних операцій серед іноземних держав, громадяни яких потребують допомоги в Афганістані.



Контекст

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до визначеного крайного терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.