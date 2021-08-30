Міноборони: Україна евакуювала 700 людей із Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Україна посідає восьме місце за кількістю евакуйованих із Афганістану. Наша країна перевезла 700 людей. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує УНН.
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Україна перевезла з Афганістану 700 людей і ввійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих. Над плануванням операції з евакуації та втіленням її в життя працювало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Наша країна на восьмому місці. У трійці лідерів: Велика Британія (13 700 людей), Німеччина (5 193), Франція (2100).
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“Ми довели, що готові рятувати наших громадян в не залежності від точки світу... Наші зусилля не зосталися непоміченими — у Нідерландах про порятунок Україною їхніх громадян написали всі основні ЗМІ, а незалежні ЗМІ Білорусі, у зв’язку з порятунком білоруського громадянина, назвали Україну „справжнім другом білоруського народу“. У соцмережах громадяни з Польщі, Іспанії, Великої Британії ставили Україну у приклад та захоплювалися результатами роботи наших структур”, — написали на Facebook-сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
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