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Міноборони: Україна евакуювала 700 людей із Афганістану

Міноборони: Україна евакуювала 700 людей із Афганістану

Київ • УНН

 • 17626 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Україна посідає восьме місце за кількістю евакуйованих із Афганістану. Наша країна перевезла 700 людей. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує УНН.

Деталі

Україна перевезла з Афганістану 700 людей і ввійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих. Над плануванням операції з евакуації та втіленням її в життя працювало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Наша країна на восьмому місці. У трійці лідерів: Велика Британія (13 700 людей), Німеччина (5 193), Франція (2100).

Цитата

“Ми довели, що готові рятувати наших громадян в не залежності від точки світу... Наші зусилля не зосталися непоміченими — у Нідерландах про порятунок Україною їхніх громадян написали всі основні ЗМІ, а незалежні ЗМІ Білорусі, у зв’язку з порятунком білоруського громадянина, назвали Україну „справжнім другом білоруського народу“. У соцмережах громадяни з Польщі, Іспанії, Великої Британії ставили Україну у приклад та захоплювалися результатами роботи наших структур”, — написали на Facebook-сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Нагадаємо

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.

Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття.

Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що за умови відсутності глави держави він за конституцією стає виконавцем обов’язків керівника країни.

Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств.

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