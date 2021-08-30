Минобороны: Украина эвакуировала 700 людей из Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Украина занимает восьмое место по количеству эвакуированных из Афганистана. Наша страна перевезла 700 человек. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, информирует УНН.
Детали
Украина перевезла из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных. Над планировкой операции по эвакуации и воплощением ее в жизнь работало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Наша страна на восьмом месте. В тройке лидеров: Великобритания (13 700 человек), Германия (5193), Франция (2100).
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“Мы доказали, что готовы спасать наших граждан в не зависимости от точки мира... Наши усилия не остались незамеченными — в Нидерландах о спасении Украины их граждан написали все основные СМИ, а независимые СМИ Беларуси, в связи со спасением белорусского гражданина, назвали Украину „настоящим другом белорусского народа“. В соцсетях граждане из Польши, Испании, Великобритании ставили Украину в пример и восхищались результатами работы наших структур”, — написали на Facebook-странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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Напомним
Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.
Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.
Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что при отсутствии главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны.
Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.