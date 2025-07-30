На Сумщине 17-летняя водитель погибла в ДТП: в авто было еще трое подростков
Киев • УНН
17-летняя водитель "Dacia Logan" не справилась с управлением, выехала на обочину и перевернулась. Девушка погибла на месте, трое пассажиров телесных повреждений не получили.
В Сумской области 17-летняя водитель на "Dacia Logan" попала в ДТП и погибла. В авто также находились еще трое подростков, передает УНН со ссылкой на полицию Сумской области.
Детали
Ночью 30 июля в Лебединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней. На месте происшествия работала полиция.
По предварительным данным следствия, 17-летняя водитель, управляя автомобилем Dacia Logan, не справилась с управлением, выехала на обочину и допустила опрокидывание автомобиля. В результате аварии девушка погибла на месте. В авто также находились еще трое подростков, которые, согласно первичной информации, телесных повреждений не получили.
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Добавим
По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения", в рамках которого устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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