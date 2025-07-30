На Сумщине 17-летняя водитель погибла в ДТП: в авто было еще трое подростков

$41.790.01
48.220.47
ukenru
Эксклюзив
15:21 • 16176 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
15:01 • 24905 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 29227 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
30 июля, 12:06 • 62265 просмотра
Мощное землетрясение у камчатки вызвало угрозу цунами в десятках странPhotoVideo
Эксклюзив
30 июля, 10:44 • 72415 просмотра
Представитель ОСУВ "Хортица" ответил, находится ли Покровск в окружении россиян
30 июля, 09:50 • 61726 просмотра
ПриватБанк выиграл суд в Лондоне против Коломойского и Боголюбова
30 июля, 09:57 • 69259 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
30 июля, 09:53 • 122163 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
30 июля, 06:09 • 52170 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 69659 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.8м/с
87%
746мм
Популярные новости
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30 июля, 10:22 • 133441 просмотра
россия планирует беспрецедентное вмешательство в президентские выборы в Молдове - Санду30 июля, 11:18 • 120875 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto30 июля, 12:32 • 87915 просмотра
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 35215 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 46050 просмотра
публикации
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
15:21 • 16193 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
15:01 • 24944 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 46093 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto30 июля, 12:32 • 87975 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30 июля, 10:22 • 133506 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Каш Патель
Джон Ратклифф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Канада
Китай
Реклама
УНН Lite
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 35240 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 125551 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 189021 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 237658 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 170658 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
Ан-178
Ми-24
Ми-8

На Сумщине 17-летняя водитель погибла в ДТП: в авто было еще трое подростков

Киев • УНН

 • 304 просмотра

17-летняя водитель "Dacia Logan" не справилась с управлением, выехала на обочину и перевернулась. Девушка погибла на месте, трое пассажиров телесных повреждений не получили.

На Сумщине 17-летняя водитель погибла в ДТП: в авто было еще трое подростков

В Сумской области 17-летняя водитель на "Dacia Logan" попала в ДТП и погибла. В авто также находились еще трое подростков, передает УНН со ссылкой на полицию Сумской области.

Детали

Ночью 30 июля в Лебединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней. На месте происшествия работала полиция.

По предварительным данным следствия, 17-летняя водитель, управляя автомобилем Dacia Logan, не справилась с управлением, выехала на обочину и допустила опрокидывание автомобиля. В результате аварии девушка погибла на месте. В авто также находились еще трое подростков, которые, согласно первичной информации, телесных повреждений не получили.

На Киевщине спасатели деблокировали тело погибшего водителя после ДТП27.07.25, 13:07 • 7693 просмотра

Добавим

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения", в рамках которого устанавливаются все обстоятельства происшествия.

На Буковине произошло смертельное ДТП с участием полицейской: детали28.07.25, 10:04 • 46639 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Сумская область