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На Сумщині 17-річна водійка загинула в ДТП: в авто було ще троє підлітків

Київ • УНН

 • 322 перегляди

17-річна водійка "Dacia Logan" не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя та перекинулася. Дівчина загинула на місці, троє пасажирів тілесних ушкоджень не отримали.

На Сумщині 17-річна водійка загинула в ДТП: в авто було ще троє підлітків

У Сумській області 17-річна водійка на "Dacia Logan" потрапила у ДТП та загинула. В авто також перебували ще троє підлітків, передає УНН із посиланням на поліцію Сумської області.

Деталі

Вночі 30 липня в Лебединському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, за участі неповнолітньої. На місці події працювала поліція.

За попередніми даними слідства, 17-річна водійка керуючи автомобілем Dacia Logan не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя та допустила перекидання автомобіля. Унаслідок аварії дівчина загинула на місці. В авто також перебували ще троє підлітків, які, згідно первинної інформації, тілесних ушкоджень не отримали.

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Додамо

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння", у рамках якого встановлюють всі обставини події.

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Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Національна поліція України
Сумська область