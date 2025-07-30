На Сумщині 17-річна водійка загинула в ДТП: в авто було ще троє підлітків
Київ • УНН
17-річна водійка "Dacia Logan" не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя та перекинулася. Дівчина загинула на місці, троє пасажирів тілесних ушкоджень не отримали.
У Сумській області 17-річна водійка на "Dacia Logan" потрапила у ДТП та загинула. В авто також перебували ще троє підлітків, передає УНН із посиланням на поліцію Сумської області.
Деталі
Вночі 30 липня в Лебединському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, за участі неповнолітньої. На місці події працювала поліція.
За попередніми даними слідства, 17-річна водійка керуючи автомобілем Dacia Logan не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя та допустила перекидання автомобіля. Унаслідок аварії дівчина загинула на місці. В авто також перебували ще троє підлітків, які, згідно первинної інформації, тілесних ушкоджень не отримали.
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Додамо
За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння", у рамках якого встановлюють всі обставини події.
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