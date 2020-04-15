В Сумской области за минувшие сутки зафиксировали три новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на утро 15 апреля, в Сумской области зафиксировали три новых случая COVID-19. Всего в области подтверждено 77 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.
“По состоянию на 15 апреля в Сумской области 77 официально подтвержденных случаев захворюванння на COVID-19. За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 3 человек: г. Кролевец — 2 случая, г. Сумы — 1”, — говорится в сообщении.
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, сейчас в г. Сумы — 8 случаев заболевания, г. Ахтырка — 4, г. Конотоп — 7, Конотопский район — 24, Кролевецкий район — 24, г. Шостка — 7, Тростянецкий район — 2, Роменский район — 1.
Также сообщается, что в Сумах выздоровели два человека.
Напомним, что в Украине на 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки приблизился к 400 случаям, одному из самых высоких значений. В то же время, количество умерших от коронавирусной инфекции в стране достигло 108 человек, при этом выздоровели 143 человека.