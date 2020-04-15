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На Сумщині за минулу добу зафіксували три нові випадки COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Станом на ранок 15 квітня, на Сумщині зафіксували три нові випадки COVID-19. Загалом в області підтверджено 77 випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Сумської ОДА.

“Станом на 15 квітня на Сумщині 77 офіційно підтверджених випадків захворюванння на COVID-19. За останню добу коронавірусну інфекцію підтвердили у 3 осіб: м. Кролевець — 2 випадки, м. Суми — 1”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України, наразі у м. Суми — 8 випадків захворювання, м. Охтирка — 4, м. Конотоп — 7, Конотопський район — 24, Кролевецький район — 24, м. Шостка — 7, Тростянецький район — 2, Роменський район — 1.

Також повідомляється, що у Сумах одужали дві особи.

Нагадаємо, що в Україні на 9 годину 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу наблизився до 400 випадків, одне з найвищих значень. Водночас, кількість померлих від коронавірусної інфекції в країні досягла 108 осіб, при цьому одужали 143 людини.

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