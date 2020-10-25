В Сумской области на избирательном участке мужчина ругался и сопротивлялся полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Сумской области открыли уголовное производство по факту сопротивления работнику полиции на одном из участков в день проведения выборов. Об этом сообщили в полиции региона, передает УНН.
“На одном из избирательных участков в городе Шостка 44-летний мужчина совершил сопротивление работнику полиции, который нес службу по охране общественного порядка на участке”, — говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, в помещение голосования зашел избиратель, который нецензурно выражался. Проголосовав, он продолжил неадекватно себя вести. На неоднократные замечания полицейского прекратить хулинить мужчина не реагировал, начал его толкать и повредил униформу полицейского.
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (“Сопротивление работнику правоохранительного органа”). Следствие продолжается. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 1700 3400 грн или арест на срок от 3-х до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4-х лет, или лишением свободы на срок до 2-х лет.
Добавим, в полиции заявили, что прогнозы относительно избиения волонтеров “опроса Зеленского” не оправдались.