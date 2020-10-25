На Сумщині на виборчій дільниці чоловік лаявся та чинив опір поліції

“На одній з виборчих дільниць в місті Шостка 44-річний чоловік здійснив опір працівникові поліції, який ніс службу з охорони публічного порядку на дільниці”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, до приміщення голосування зайшов виборець, який нецензурно виражався. Проголосувавши, він продовжив неадекватно поводитись. На неодноразові зауваження поліцейського припинити хуліганити чоловік не реагував, почав його штовхати та пошкодив однострій правоохоронця.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (“Опір працівникові правоохоронного органу”). Слідство триває. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 1700 3400 грн або арешт на строк від 3-х до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4-х років, або позбавленням волі на строк до 2-х років.

Додамо, у поліції заявили, що прогнози щодо побиття волонтерів “опитування Зеленського” не справдилися.