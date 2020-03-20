В Сумской области чиновнику ОГА сообщили о подозрении за присвоение более 1,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Сумской области объявили о подозрении начальнику одного из управлений Сумской ОГА по факту присвоения 1,7 млн гривен, выделенных на изготовление документации для строительства амбулаторий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.
"Прокуратурой Сумской области в пятницу, 20 марта 2020 года, сообщено о подозрении начальнику одного из управлений Сумской областной государственной администрации по факту завладения средствами, выделенными на изготовление проектно-сметной документации для строительства амбулаторий первичной медицинской помощи на территории Сумской области, совершенное по предварительному сговору с директором общества с ограниченной ответственностью (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 и ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По версии следствия, за изготовление 13 проектов для строительства амбулаторий на счет общества указанным управлением перечислено 1 млн 780 тыс. грн. При этом разработанные проекты из-за несоответствия требованиям не были использованы для строительства амбулаторий. Поэтому управление повторно заказало проектно-сметную документацию в другой организации и повторно оплатило выполненные работы.
Отмечается, что ранее уже было сообщено о подозрении директору общества по факту присвоения указанной суммы при изготовлении проектно-сметной документации. В то же время досудебное следствие по факту растраты средств во время строительства 13 амбулаторий первичной медицинской помощи, на которые из государственного и местного бюджетов выделено около 145 млн грн, продолжается.
Напомним, в Сумской области разоблачили присвоение 2 млн гривен государственных средств, предназначенных для разработки и изготовления проектной документации 12 сельских амбулаторий. Тогда проверялась причастность должностных лиц ОГА к махинациям.