На Сумщині посадовцю ОДА повідомили про підозру за привласнення понад 1,5 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. НА Сумщині оголосили про підозру начальнику одного з управлінь Сумської ОДА за фактом привласнення 1,7 млн гривень, виділених на виготовлення документації для будівництва амбулаторій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Сумської області.
"Прокуратурою Сумської області у п’ятницю, 20 березня 2020 року, повідомлено про підозру начальникові одного з управлінь Сумської обласної державної адміністрації за фактом заволодіння коштами, виділеними на виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва амбулаторій первинної медичної допомоги на території Сумської області, вчинене за попередньою змовою з директором товариства з обмеженою відповідальністю (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України)", - сказано у повідомленні.
За версією слідства, за виготовлення 13 проектів для будівництва амбулаторій на рахунок товариства зазначеним управлінням перераховано 1 млн 780 тис. грн. При цьому розроблені проекти через невідповідність вимогам не були використані для будівництва амбулаторій. Відтак управління повторно замовило проектно-кошторисну документацію в іншій організації та повторно оплатило виконані роботи.
Зазначається, що раніше вже було повідомлено про підозру директорові товариства за фактом привласнення вказаної суми під час виготовлення проектно-кошторисної документації. Водночас досудове слідство за фактом розтрати коштів під час будівництва 13 амбулаторій первинної медичної допомоги, на які з державного та місцевого бюджетів виділено близько 145 млн грн, триває.
Нагадаємо, на Сумщині викрили привласнення 2 млн гривень державних коштів, призначених для розробки та виготовлення проектної документації 12 сільських амбулаторій. Тоді перевірялась причетність посадових осіб ОДА до махінацій.