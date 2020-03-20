На Сумщині посадовцю ОДА повідомили про підозру за привласнення понад 1,5 млн гривень

КИЇВ. 20 березня. УНН. НА Сумщині оголосили про підозру начальнику одного з управлінь Сумської ОДА за фактом привласнення 1,7 млн гривень, виділених на виготовлення документації для будівництва амбулаторій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Сумської області.