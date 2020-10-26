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В Сумской области на одной из ТИК зафиксировали протоколы "из будущего"

В Сумской области на одной из ТИК зафиксировали протоколы "из будущего"

Киев  •  УНН

 • 14557 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. На Верхнесыроватской территориальной избирательной комиссии Сумского района Сумской области дата и время упаковки на протоколах одного из избирательных участков не соответствуют действительности. Члены ТИК голосованием решили внести изменения в документацию УИК сразу у себя на заседании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Общественной сети "ОПОРА".

"Наблюдатели ОПОРЫ обнаружили, что на протоколах подсчета голосов, поступивших от участковой избирательной комиссии № 590593 (участок находится по адресу ул. Галкина, 21Б, стр. Зализняк Сумского района) обозначенное время не совпадает с фактическим. В частности, на протоколах было обозначено время упаковки от 1:30 до 2:30, хотя фактически протоколы поступили из участка раньше 1:30", - говорится в сообщении.

Сообщается, что члены Верхнесыроватской ТИК провели "оперативное совещание", чтобы выяснить, можно ли считать такие протоколы действительными и что следует делать со временем на протоколах, не совпадающем с реальным. По результатам голосования было решено, что нарушения незначительные и время на протоколах можно исправить сразу на месте в ТИК.

"После замечания наблюдателя ОПОРЫ Верхнесыроватская ТИК все же решила отправить членов УИК № 590593 на избирательный участок для уточнения данных. Члены УИК были недовольны, однако, в конце концов, согласились", - отмечается в сообщении.

Кроме того, наблюдатели ОПОРЫ сообщают, что в Ковпаковской районной в городе Сумы ТВК члены отдельных УИК дооформляют протоколы непосредственно в момент их сдачи. В частности, члены УИК № 591004 доставляли печати и что-то дописывали непосредственно во время сдачи документации во время заседания ТИК.

"Члены ТИК при этом указывают, что нарушения в этом не видят. По их словам, "она (член УИК - ОПОРА) не писала цифры никакие, все подписи членов в них есть", - говорится в сообщении.

Напомним, в Полтаве члены УИК заполняли протоколы карандашом и работали без масок.

Украинские Национальные Новости

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