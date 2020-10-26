На Сумщині на одній з ТВК зафіксували протоколи “з майбутнього”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Верхньосироватській територіальній виборчій комісії Сумського району на Сумщині дата і час пакування на протоколах однієї з виборчих дільниць не відповідають дійсності. Члени ТВК голосуванням вирішили внести зміни в документацію ДВК одразу у себе на засіданні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Громадської мережі "ОПОРА".
“Спостерігачі ОПОРИ виявили, що на протоколах підрахунку голосів, які надійшли від дільничної виборчої комісії № 590593 (дільниця знаходиться за адресою вул. Галкіна, 21Б, с. Залізняк Сумського району) позначений час не збігається із фактичним. Зокрема, на протоколах було позначено час пакування від 01:30 до 02:30, хоча фактично протоколи надійшли з дільниці раніше за 01:30”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що члени Верхньосироватської ТВК провели “оперативну нараду”, щоб з’ясувати, чи можна вважати такі протоколи дійсними і що варто робити із часом на протоколах, який не збігається з реальним. За результатами голосування було вирішено, що порушення є незначним і що час на протоколах можна виправити одразу на місці в ТВК.
“Після зауваження спостерігача ОПОРИ Верхньосироватська ТВК все-таки вирішила відправити членів ДВК № 590593 до виборчої дільниці для уточнення даних. Члени ДВК були незадоволеними, проте, зрештою, погодились”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, спостерігачі ОПОРИ повідомляють, що в Ковпаківській районній у місті Сумах ТВК члени окремих ДВК дооформлюють протоколи безпосередньо у момент їх здачі. Зокрема, члени ДВК № 591004 доставляли печатки і щось дописували безпосередньо під час здачі документації під час засідання ТВК.
“Членкині ТВК, натомість, вказують, що порушення у цьому не вбачають. За їх словами, “вона (членкиня ДВК — ОПОРА) не дописувала цифри ніякі, всі підписи членів у них є”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Полтаві члени ДВК заповнювали протоколи олівцем та працювали без масок.