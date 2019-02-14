На столичном мосту на ночь закроют движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В ночь на 17 февраля закроют движение транспорта на мосту Патона в столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"17 февраля с 00:00 до 05:00 в связи с первоочередными ремонтными работами будет закрыто движение транспорта на мосту им. Е. О. Патона в обоих направлениях", - указали в КГГА со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".
Напомним, в Киеве из-за ремонтных работ на мосту Патона будет ограничено движение транспорта с 12 по 24 февраля. В течение двух недель здесь выполняют первоочередные ремонтные работы, в результате чего и ограничено движение с Русановской на Днепровскую набережную.