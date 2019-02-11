У Києві на два тижні обмежать рух мостом Патона

Протягом двох тижнів виконають першочергові ремонтні роботи, внаслідок чаого буде обмежено рух з Русанівської набережної на Дніпровську набережну.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні підприємства.

Раніше УНН повідомляв, що "Київавтодор" проводив ремонтні роботи на Південному мосту, у зв'язку з чим також обмежував рух транспорту.