У Києві обмежать рух на Південному мосту

Рух транспорту обмежать у зв’язку із ремонтом покриття:

7 лютого з 20:00 до 00:00 – у напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе;

8 лютого з 00:00 до 04:00 – у напрямку зі Столичного шосе на просп. Миколи Бажана.

Нагадаємо, 1 лютого у Києві з 16:00 до 21:00 уже частково обмежували рух на Північному мосту через річку Дніпро.