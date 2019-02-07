У Києві обмежать рух на Південному мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Києві на Південному мосту частково обмежать рух ввечері 7 та вночі 8 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію і КК “Київавтодор”.
Рух транспорту обмежать у зв’язку із ремонтом покриття:
7 лютого з 20:00 до 00:00 – у напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе;
8 лютого з 00:00 до 04:00 – у напрямку зі Столичного шосе на просп. Миколи Бажана.
Нагадаємо, 1 лютого у Києві з 16:00 до 21:00 уже частково обмежували рух на Північному мосту через річку Дніпро.