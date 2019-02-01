Сьогодні обмежать рух на Північному мосту

"1 лютого із 16:00 до 21:00 у зв’язку із ремонтом покриття на Північному мосту через річку Дніпро буде частково обмежено рух транспорту у напрямку житлового масиву Оболонь", - йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація "Київавтодор" закликала водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, які пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Раніше УНН повідомляв, що на Шулявському мосту у Києві розпочався аварійний ремонт.

Також УНН повідомляв, що у 2019 році загальна сума Дорожнього фонду сягає понад 50 млрд грн.