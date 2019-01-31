У 2019 році загальна сума Дорожнього фонду складає понад 50 млрд грн

"Загальна сума Дорожнього фонду на цей рік складає 50 млрд і 100 млн гривень", - сказав Омелян.

За його словами в 2018 році з усіх джерел фінансування було спрямовано на ремонт доріг 42,5 млн грн, а дорожній фонд складав близько 32 млн грн.

Під час брифінгу керівник Державного агентства автомобільних доріг України "Укравтодор" Славомір Новак розповів про розподіл бюджету загальної суми Дорожнього фонду.

"З Дорожнього фонду ми відповідаємо за 33, 4 млрд грн. На ремонти, будівництво, реконструкції, доріг державного значення заплановано витратити 18,7 млрд грн. Із загальної суми гасимо борги попередніх років, цього року виплачуємо рекордну суму 8,5 млрд грн. В 2019 році ми збільшили фінансування на експлантацію з 4,4 на 5,9 млрд грн. Наступного року плануємо цю суму ще збільшити до 7,5 млрд грн і таким чином досягнути рівня фінансування, передбаченого методикою", - розповів Новак.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України розраховує вийти на фінансування Дорожнього фонду до 2020 року на рівні 100 млрд грн. Також Україна залучила з боку ЄБРР і ЄІБ кредит за минулі півтора роки у близько 1 млрд євро в українську інфраструктуру.