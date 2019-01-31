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В 2019 году общая сумма Дорожного фонда составляет более 50 млрд грн

В 2019 году общая сумма Дорожного фонда составляет более 50 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 10335 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В 2019 году общая сумма Дорожного фонда составляет более 50 млрд грн. Об этом заявил во время брифинга министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

"Общая сумма Дорожного фонда на этот год составляет 50 млрд и 100 млн гривен", - сказал Омелян.

По его словам в 2018 году из всех источников финансирования было направлено на ремонт дорог 42,5 млн грн, а дорожный фонд составлял около 32 млн грн.

Во время брифинга руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор" Славомир Новак рассказал о распределении бюджета общей суммы Дорожного фонда.

"С Дорожного фонда мы отвечаем за 33,4 млрд грн. На ремонт, строительство, реконструкции, дорог государственного значения планируется потратить 18,7 млрд грн. Из общей суммы тушим долги предыдущих лет, в этом году выплачиваем рекордную сумму 8,5 млрд грн. в 2019 году мы увеличили финансирование на эксплантацию с 4,4 на 5,9 млрд грн. в следующем году планируем эту сумму еще увеличить до 7,5 млрд грн и таким образом достичь уровня финансирования, предусмотренного методикой", - рассказал Новак.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает выйти на финансирование Дорожного фонда в 2020 году на уровне 100 млрд грн. Также Украина привлекла со стороны ЕБРР и ЕИБ за прошедшие полтора 1 млрд евро кредита в украинскую инфраструктуру.

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