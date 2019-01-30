На Шулявському мосту у Києві розпочався аварійний ремонт

У відомстві зазначили, що ремонтні роботи триватимуть упродовж 2-3 днів.

КМДА просить водіїв із розумінням поставитися до незручностей та звертати увагу на обмежувальні знаки, щоб уникнути імовірних ускладнень руху та аварійних ситуацій.

Також у відомстві зазначають, що наступним етапом буде ремонт проїжджої частини об’їзних доріг – вулиць Петра Нестерова, Антона Цедіка, Гарматної та Виборзької.

Раніше УНН повідомляв, на Шулявці обмежили рух через раптовий обвал асфальту на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Виборзької.

Нагадаємо, влітку 2018 року мер Києва Віталій Кличко заявив, що капітальний ремонт Шулявського шляхопроводу у столиці повинен тривати не більше одного року.

Як повідомляв УНН, частина Шулявського шляхопроводу обвалилася ввечері 27 лютого 2017 року.