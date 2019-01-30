На Шулявском мосту в Киеве начался аварийный ремонт
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня начались работы по аварийному ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части Шулявского путепровода на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
В ведомстве отметили, что ремонтные работы будут продолжаться в течение 2-3 дней.
КГГА просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам и обращать внимание на ограничительные знаки, чтобы избежать возможных осложнений движения и аварийных ситуаций.
Также в ведомстве отмечают, что следующим этапом будет ремонт проезжей части объездных дорог - улиц Петра Нестерова, Антона Цедика, Гарматной и Выборгской.
Ранее УНН сообщал, что на Шулявке ограничили движение из-за внезапного обвала асфальта на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Выборгской.
Напомним, летом 2018 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что капитальный ремонт Шулявского путепровода в столице должен длиться не более одного года.
Как сообщал УНН, часть Шулявского путепровода обвалилась вечером 27 февраля 2017 года.