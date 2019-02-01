Сегодня ограничат движение на Северном мосту
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В пятницу, 1 февраля, в Киеве с 16:00 до 21:00 частично ограничат движение на Северном мосту через реку Днепр. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"1 февраля с 16:00 до 21:00 в связи с ремонтом покрытия на Северном мосту через реку Днепр будет частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Оболонь", - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые связаны с выполнением ремонтных работ.
Ранее УНН сообщал, что на Шулявском мосту в Киеве начался аварийный ремонт.
Также УНН сообщал, что в 2019 году общая сумма Дорожного фонда составляет более 50 млрд грн.