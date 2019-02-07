В Киеве ограничат движение на Южном мосту
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение вечером 7 и ночью 8 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию и КК "Киевавтодор".
Движение транспорта ограничат в связи с ремонтом покрытия:
7 февраля с 20:00 до 00:00 - в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе;
8 февраля с 00:00 до 04:00 - в направлении с Московского шоссе на ул. Николая Бажана.
Напомним, 1 февраля в Киеве с 16:00 до 21:00 уже частично ограничивали движение на Северном мосту через реку Днепр.