В Киеве на две недели ограничат движение по мосту Патона
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Киеве из-за ремонтных работ на мосту Патона будет ограничено движение транспорта с 12 по 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора", передает УНН.
В течение двух недель выполнят первоочередные ремонтные работы, в результате чаого будет ограничено движение с Русановской набережной на Днепровскую набережную.
"Коммунальная корпорация" Киевавтодор "просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении предприятия.
Ранее УНН сообщал, что "Киевавтодор" проводил ремонтные работы на Южном мосту, в связи с чем также ограничивал движение транспорта.