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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 71162 просмотра

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В Киеве на две недели ограничат движение по мосту Патона

В Киеве на две недели ограничат движение по мосту Патона

Киев  •  УНН

 • 11525 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Киеве из-за ремонтных работ на мосту Патона будет ограничено движение транспорта с 12 по 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора", передает УНН.

В течение двух недель выполнят первоочередные ремонтные работы, в результате чаого будет ограничено движение с Русановской набережной на Днепровскую набережную.

"Коммунальная корпорация" Киевавтодор "просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении предприятия.

Ранее УНН сообщал, что "Киевавтодор" проводил ремонтные работы на Южном мосту, в связи с чем также ограничивал движение транспорта.

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