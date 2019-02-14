На столичному мосту на ніч закриють рух транспорту

"17 лютого з 00:00 до 05:00 у зв’язку із першочерговими ремонтними роботами буде закрито рух транспорту на мосту ім. Є. О. Патона в обох напрямках", - вказали у КМДА з посиланням на дані КК "Київавтодор".

Нагадаємо, у Києві через ремонтні роботи на мосту Патона буде обмежено рух транспорту з 12 по 24 лютого. Протягом двох тижнів тут виконують першочергові ремонтні роботи, внаслідок чого і обмежено рух з Русанівської на Дніпровську набережну.