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На столичному мосту на ніч закриють рух транспорту

На столичному мосту на ніч закриють рух транспорту

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. У ніч проти 17 лютого закриють рух транспорту на мосту Патона у столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.

"17 лютого з 00:00 до 05:00 у зв’язку із першочерговими ремонтними роботами буде закрито рух транспорту на мосту ім. Є. О. Патона в обох напрямках", - вказали у КМДА з посиланням на дані КК "Київавтодор".

Нагадаємо, у Києві через ремонтні роботи на мосту Патона буде обмежено рух транспорту з 12 по 24 лютого. Протягом двох тижнів тут виконують першочергові ремонтні роботи, внаслідок чого і обмежено рух з Русанівської на Дніпровську набережну.

Українські Національні Новини

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Київ

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