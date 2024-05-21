Появилось спутниковое фото последствий удара по академии МВД в пригороде Луганска

Появился спутниковый снимок места удара по пригороду временно оккупированного Луганска в понедельник, 20 мая. Фото опубликовало Радио Свобода, передает УНН.

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Спутниковый снимок, сделанный 20 мая, показывает пожар и густой дым на месте удара, нанесенного утром этого же дня по зданию бывшей Академии МВД в Луганске.

Напомним

Главарь террористической организации ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что удар был нанесен по поселку Юбилейное – якобы это сделали украинские силы ракетами SCALP французско-британского производства.

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, ссылаясь на местных, писал, что была атакована бывшая Луганская академия внутренних дел, где якобы обустроен военный городок оккупантов.

Представители Сил обороны не комментировали инцидент.

Есть значительные повреждения цистерн с горюче-смазочными материалами: партизаны об ударах Сил обороны по оккупированной Луганщине