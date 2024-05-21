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З'явилось супутникове фото наслідків удару по академії МВС у передмісті Луганська

З'явилось супутникове фото наслідків удару по академії МВС у передмісті Луганська

Київ • УНН

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На знімку, зробленому з супутника, видно вогонь і дим на місці удару по колишній поліцейській академії в окупованому Росією Луганську.

З’явився супутниковий знімок місця удару по передмістю тимчасово окупованого Луганська у понеділок, 20 травня. Фото опублікувало Радіо Свобода, передає УНН.

Деталі

Супутниковий знімок, зроблений 20 травня, показує пожежу і густий дим на місці удару, завданого вранці цього ж дня по будівлі колишньої академії МВС у Луганську.

Нагадаємо

Ватажок терористичної організації ЛНР Леонід Пасічник заявляв, що удару було завдано по селищу Ювілейне – нібито це зробили українські сили ракетами SCALP французько-британського виробництва.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, посилаючись на місцевих, писав, що була атакована колишня Луганська академія внутрішніх справ, де нібито облаштоване військове містечко окупантів.

Представники Сил оборони не коментували інцидент.

Є значні пошкодження цистерн із пально-мастильними матеріалами: партизани про удари Сил оборони по окупованій Луганщині21.05.24, 18:57 • 53014 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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