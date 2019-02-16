На востоке Китая обрушился жилой дом, люди под завалами
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. По меньшей мере 7 человек оказались под завалами в субботу в результате обрушения жилого дома в городе Фучжоу на востоке Китая. Об этом сообщил информационный портал Zhongguo Xinwenwang, передает УНН.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел примерно в 05:50 по местному времени (23:50 по киевскому времени). На месте работают спасатели, в данный момент им удалось освободить из-под обломков семерых человек. Врачи оказали им первую помощь, все пострадавшие направлены в ближайшую больницу.
Полиция выясняет причины происшествия, ведется следствие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сан-Франциско взорвалось здание
Напомним, многоэтажная здание в стамбульском районе Картал рухнула в среду, 6 февраля, по неизвестным причинам с 35 жителями внутри. В субботу 9 членов семьи Алемдар, погибших при обрушении здания, были похоронены на кладбище в районе Пендик.
Количество погибших в результате обрушения дома в турецком Стамбуле возросло до 21 человека.