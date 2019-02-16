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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 44318 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 59752 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 125051 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126655 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127677 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124147 просмотра

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7 марта, 08:52 • 157459 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117752 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141357 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145232 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На востоке Китая обрушился жилой дом, люди под завалами

На востоке Китая обрушился жилой дом, люди под завалами

Киев  •  УНН

 • 9757 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. По меньшей мере 7 человек оказались под завалами в субботу в результате обрушения жилого дома в городе Фучжоу на востоке Китая. Об этом сообщил информационный портал Zhongguo Xinwenwang, передает УНН.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел примерно в 05:50 по местному времени (23:50 по киевскому времени). На месте работают спасатели, в данный момент им удалось освободить из-под обломков семерых человек. Врачи оказали им первую помощь, все пострадавшие направлены в ближайшую больницу.

Полиция выясняет причины происшествия, ведется следствие.

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Напомним, многоэтажная здание в стамбульском районе Картал рухнула в среду, 6 февраля, по неизвестным причинам с 35 жителями внутри. В субботу 9 членов семьи Алемдар, погибших при обрушении здания, были похоронены на кладбище в районе Пендик.

Количество погибших в результате обрушения дома в турецком Стамбуле возросло до 21 человека.

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