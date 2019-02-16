На сході Китаю обрушився житловий будинок, люди під завалами

За даними правоохоронних органів, інцидент стався приблизно о 05:50 за місцевим часом (23:50 за київським часом). На місці працюють рятувальники, на цей момент їм вдалося визволити з-під уламків сімох людей. Лікарі надали їм першу допомогу, всі постраждалі направлені в найближчу лікарню.

Поліція з’ясовує причини події, ведеться слідство.

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Нагадаємо, багатоповерхова будівля у стамбульському районі Картал завалилася у середу, 6 лютого, з невідомих причин з 35 мешканцями всередині. У суботу 9 членів сім’ї Алемдар, які загинули під час обвалення будівлі, були поховані на кладовищі в районі Пендік.

Кількість загиблих в результаті обвалення будинку в турецькому Стамбулі зросла до 21 людини.