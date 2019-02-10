Обвалення будинку у Стамбулі: кількість жертв зросла до 21
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Кількість загиблих в результаті обвалення будинку в турецькому Стамбулі зросла до 21 людини. Про це глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу повідомив на прес-конференції в суботу, передає УНН.
Ще 14 людей отримали поранення, семеро потерпілих перебувають в реанімації.
Раніше повідомлялось про 18 загиблих.
За словами міністра Сойлу, в момент обвалення в будівлі знаходилося 35 мешканців. Раніше влада заявила, що в будинку проживали 43 людини. Досі незрозуміло, чи залишаються ще мешканці під завалами, проте пошукова операція триває, додав Сойлу.
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Туреччині належить зрозуміти з того, що сталося “велику кількість уроків”, зазначив президент Реджеп Тайіп Ердоган, прибувши на місце події.
За його словами, трагедія сталася через те, що “будівля була зведена незаконно, просто заради заробітку грошей”.
У всіх будинках в околицях пройде проведена перевірка. Пізніше турецький міністр екології та містобудування Мурат Курум повідомив, що жителів десяти будинків по сусідству з обваленим будинком евакуювали.
Нагадаємо, багатоповерхова будівля у стамбульському районі Картал завалилася у середу з невідомих причин з 35 мешканцями всередині. У суботу 9 членів сім’ї Алемдар, які загинули під час обвалення будівлі, були поховані на кладовищі в районі Пендік.