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Кількість жертв обвалення будинку в Стамбулі зросла до 11

Кількість жертв обвалення будинку в Стамбулі зросла до 11

Київ • УНН

 • 11582 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Кількість загиблих у результаті обвалення житлового будинку у турецькому Стамбулі збільшилася до 11 осіб. Про це повідомляє Anadolu з посиланням на офіс губернатора Стамбула, передає УНН.

"Кількість загиблих у результаті обвалення семиповерхового житлового будинку у кварталі Орхантепе у прибережному районі Стамбула Картал збільшилася до 11 осіб", - йдеться в повідомленні офісу губернатора.

Повідомляється, що зараз з-під завалів визволені 13 постраждалих, поки вдалося ідентифікувати 7 осіб.

На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, 6 лютого близько 16:00 за місцевим часом у Стамбулі сталося обвалення багатоповерхового житлового будинку. Всього у будівлі було 14 квартир, в яких проживали 43 людини. З міркувань безпеки сім сусідніх будівель були евакуйовані через ризик обвалення.

Раніше УНН повідомляв, що під завалами знайшли живу 5-річну дівчинку.

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