Кількість жертв обвалення будинку в Стамбулі зросла до 11
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Кількість загиблих у результаті обвалення житлового будинку у турецькому Стамбулі збільшилася до 11 осіб. Про це повідомляє Anadolu з посиланням на офіс губернатора Стамбула, передає УНН.
"Кількість загиблих у результаті обвалення семиповерхового житлового будинку у кварталі Орхантепе у прибережному районі Стамбула Картал збільшилася до 11 осіб", - йдеться в повідомленні офісу губернатора.
Повідомляється, що зараз з-під завалів визволені 13 постраждалих, поки вдалося ідентифікувати 7 осіб.
На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи.
Нагадаємо, 6 лютого близько 16:00 за місцевим часом у Стамбулі сталося обвалення багатоповерхового житлового будинку. Всього у будівлі було 14 квартир, в яких проживали 43 людини. З міркувань безпеки сім сусідніх будівель були евакуйовані через ризик обвалення.
Раніше УНН повідомляв, що під завалами знайшли живу 5-річну дівчинку.