Кількість жертв обвалення будинку в Стамбулі зросла до 11

"Кількість загиблих у результаті обвалення семиповерхового житлового будинку у кварталі Орхантепе у прибережному районі Стамбула Картал збільшилася до 11 осіб", - йдеться в повідомленні офісу губернатора.

Повідомляється, що зараз з-під завалів визволені 13 постраждалих, поки вдалося ідентифікувати 7 осіб.

На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, 6 лютого близько 16:00 за місцевим часом у Стамбулі сталося обвалення багатоповерхового житлового будинку. Всього у будівлі було 14 квартир, в яких проживали 43 людини. З міркувань безпеки сім сусідніх будівель були евакуйовані через ризик обвалення.

Раніше УНН повідомляв, що під завалами знайшли живу 5-річну дівчинку.