Число жертв обрушения дома в Стамбуле возросло до 11
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Число погибших в результате обрушения жилого дома в турецком Стамбуле увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на офис губернатора Стамбула, передает УНН.
"Число погибших в результате обрушения семиэтажного жилого дома в квартале Орхантепе в прибрежном районе Стамбула Картал увеличилось до 11 человек", - говорится в сообщении офиса губернатора.
Сообщается, что сейчас из-под завалов вызволены 13 пострадавших, пока удалось идентифицировать личности 7 человек.
На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.
Напомним, 6 февраля около 16:00 по местному времени в Стамбуле произошло обрушение многоэтажного жилого дома. Всего в здании было 14 квартир, в которых проживали 43 человека. По соображениям безопасности семь соседних зданий были эвакуированы из-за риска обрушения.
Ранее УНН сообщал, что под завалами нашли выжившую 5-летнюю девочку.