Под завалами в Стамбуле нашли выжившую девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На месте рухнувшего жилого дома в Стамбуле спасатели обнаружили выжившую 5-летнюю девочку. Об этом сообщает турецкий телеканал Haberturk, передаёт УНН.
Азра Хавва Текгез провела под завалами около 19 часов. По данным телеканала, состояние девочки оценивается как удовлетворительное. Ребенок с переломами рук и ног находится под пристальным наблюдением медиков.
Ранее УНН сообщал, что в результате инцидента три человека погибли, 12 пострадали.
Напомним, 6 февраля около 16:00 по местному времени в Стамбуле произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома. Всего в здании было 14 квартир, в которых проживали 43 человека. По соображениям безопасности семь соседних зданий были эвакуированы из-за риска обрушения. Разбор завалов продолжается.