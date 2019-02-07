Під завалами у Стамбулі знайшли дівчинку

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. На місці зруйнованого житлового будинку в Стамбулі рятувальники виявили 5-річну дівчинку, якій вдалось вижити. Про це повідомляє турецький телеканал Haberturk, передає УНН.

Азра Хавва Текгез провела під завалами близько 19 годин. За даними телеканалу, стан дівчинки оцінюється як задовільний. Дитина з переломами рук і ніг перебуває під пильним наглядом медиків.

Раніше УНН повідомляв, що в результаті інциденту три людини загинули, 12 постраждали.

Нагадаємо, 6 лютого близько 16:00 за місцевим часом в Стамбулі стався обвал восьмиповерхового житлового будинку. Всього в будівлі було 14 квартир, в яких проживали 43 людини. З міркувань безпеки сім сусідніх будівель були евакуйовані через ризик обвалення. Пошукові роботи тривають.

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