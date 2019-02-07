Під завалами у Стамбулі знайшли дівчинку

Азра Хавва Текгез провела під завалами близько 19 годин. За даними телеканалу, стан дівчинки оцінюється як задовільний. Дитина з переломами рук і ніг перебуває під пильним наглядом медиків.

Раніше УНН повідомляв, що в результаті інциденту три людини загинули, 12 постраждали.

Нагадаємо, 6 лютого близько 16:00 за місцевим часом в Стамбулі стався обвал восьмиповерхового житлового будинку. Всього в будівлі було 14 квартир, в яких проживали 43 людини. З міркувань безпеки сім сусідніх будівель були евакуйовані через ризик обвалення. Пошукові роботи тривають.