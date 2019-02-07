Число жертв при обрушении дома в Стамбуле возросло до трёх
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. По меньшей мере три человека погибли, еще 12 получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения в среду жилого дома в Стамбуле. Об этом заявил губернатор провинции Стамбул Али Ерликайя, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
"12 человек пострадали при инциденте и находятся на лечении в больницах, трое из них в тяжелом состоянии. Три человека погибли", - сказал Ерликайя.
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Губернатор добавил, что в целях безопасности семь соседних зданий эвакуировали, поскольку есть риск обрушения одного из них.
Напомним, в одном из районов Стамбула обвалилась многоэтажка.
Ранее УНН сообщал об одном погибшем.