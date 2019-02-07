Кількість жертв при обваленні будинку в Стамбулі зросла до трьох

"12 людей постраждали при інциденті і знаходяться на лікуванні в лікарнях, троє з них у важкому стані. Три людини загинули", - сказав Ерлікайя.

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Губернатор додав, що з метою безпеки сім сусідніх будівель евакуювали, оскільки є ризик обвалення одного з них.

Нагадаємо, в одному з районів Стамбула обвалилася багатоповерхівка.



Раніше УНН повідомляв про одного загиблого.