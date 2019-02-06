В Стамбуле рухнуло шестиэтажное здание
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В одном из районов Стамбула обрушилось шестиэтажное здание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкий новостной телеканал NTV.
Сегодня в Стамбульском Малтепе после взрыва обрушилось шестиэтажное здание. Под завалами оказались люди. На место прибывают спасатели и кареты скорой помощи. Спасательные команды разыскивают нескольких человек, которые, как полагают, оказались в ловушке под обломками.
О жертвах пока не сообщается.
Как сообщал УНН, в Турции обвалилась крыша кафе, погиб один человек.